Матыцин заявил о намерении выполнить нормативы ГТО на золотой знак

«У меня был серебряный значок ГТО. Дети говорят, что на такой должности я должен быть личным примером, — отметил Матыцин. — Сейчас возьму обязательство, потренируюсь на золотой знак отличия».

В фестивале примут участие команды, состоящие из шести физкультурников, соответствующих VI, VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО (по одному мужчине и женщине), из 30 регионов страны. Он проходит на базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске при участии квалифицированных судей по спорту и организационно-методической помощи Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, федерального оператора ГТО и регионального оператора комплекса ГТО по Ставропольскому краю.