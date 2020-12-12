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17:11 (мск), источник: ТАСС

Матыцин заявил о намерении выполнить нормативы ГТО на золотой знак

КИСЛОВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин собирается выполнить нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» для получения золотого знака отличия. Об этом Матыцин сообщил в субботу на церемонии открытия фестиваля ГТО в Кисловодске.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня был серебряный значок ГТО. Дети говорят, что на такой должности я должен быть личным примером, — отметил Матыцин. — Сейчас возьму обязательство, потренируюсь на золотой знак отличия».

В фестивале примут участие команды, состоящие из шести физкультурников, соответствующих VI, VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО (по одному мужчине и женщине), из 30 регионов страны. Он проходит на базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске при участии квалифицированных судей по спорту и организационно-методической помощи Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, федерального оператора ГТО и регионального оператора комплекса ГТО по Ставропольскому краю.

Спортивная программа фестиваля состоит из двух частей: выполнение испытаний комплекса ГТО на максимально возможный результат и «Эстафета ГТО».

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