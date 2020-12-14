«Лидирует» легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году

За 2020 год дисквалификации на различный период получили 23 казахстанских спортсмена. Хуже всех дела с запрещенными препаратами обстоят в легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Легкоатлеты затмили по этому показателю штангистов, которые традиционно являлись антигероями последних лет. Также на счету тяжелоатлетов и одни из самых громких скандалов, среди которых масштабные отстранения перед Олимпиадой-2016.

В тяжелой атлетике зафиксировано два случая. Причем Надежда Ногай подозревалась с 2019 года. Расследование продолжилось и в 2020-м, по завершении которого и был вынесен вердикт. Второй случай связан с бронзовой призеркой Олимпиады-2012 Анной Нурмухамбетовой.

Что касается легкоатлетов, то за 2020-й год сразу пять представителей «королевского» вида спорта попались на допинге:

— участница Олимпийских игр-2016 Мария Телушкина;

— участница Азиады-2018 и чемпионата мира-2018 Любовь Ушакова;

— Александр Безруков;

— Тахиржан Кадыркулов;

— Олеся Задорожная.

У всех них пробы были взяты в соревновательный период, кроме Телушкиной. Она сдала положительный тест вне турниров. Однако в ее пробе был найден Кломифен, который применяется для восстановления после приема стероидов.

Самым именитым же отстраненным является Алексей Полторанин. Лыжник с мировым именем подозревался в использовании запрещенных методов и субстанций, а также в соучастии.

Также стоит отметить и волейбол. В последнее время наблюдается своеобразный всплеск положительных допинг-проб. В 2020 году их количество составило сразу три.

Из положительного (не считая проб, конечно) можно отметить то, что по сравнению с прошлым годом количество дисквалифицированных уменьшилось — 23 против 38.