Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил 306 стипендиатов

В условиях пандемии COVID-19 далеко не все спортсмены смогли принять участие в 2020 году в крупных международных соревнованиях и показать квалификационный результат для попадания в число участников проекта. Президентский спортивный клуб учел данные обстоятельства, поэтому большинство стипендий назначены отдельным решением центрального совета. В данном случае во внимание принималось участие спортсмена во внутренних соревнованиях и показанный результат, выступления на международной арене в прошлые годы, мнение тренеров и специалистов в своем виде спорта, ходатайства соответствующих спортивных федераций, ассоциаций и союзов.

В проекте на 2021 год представлены 35 видов спорта. Впервые среди стипендиатов присутствуют мастера велосипедного спорта из категории BMХ и MTB, входящих в олимпийскую программу. Сразу две волейбольные команды, успешно выступившие на юниорских чемпионатах Европы, также будут получать финансовую поддержку в будущем году.

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Из стипендиатов-триумфаторов международных форумов отмечают чемпионок Европы среди юниоров в академической гребле Виолетту Дмитриеву (одиночка) и Дарью Вырупаеву с Анастасией Русак (двойка парная), чемпиона юношеских Олимпийских игр по хоккею с шайбой (соревнования 3×3) Илью Корзуна и бронзовую медалистку в биатлоне (индивидуальная гонка) Юлию Ковалевскую, победительницу общего зачета Кубка Европы по фристайлу в сезоне-2019/2020 Анну Деруго.

«Представители основного состава национальных команд с 2019 года не участвуют в проекте выплат стипендий, внимание акцентировано большей частью на юношей/девушек и юниоров/юниорок, которые только начинают свою спортивную карьеру», — сказали в Президентском спортивном клубе.

С учетом большого количества положительных отзывов Президентский спортивный клуб продолжает сотрудничество с одним из белорусских банков, где стипендиаты могут воспользоваться платежной бесконтактной карточкой международной системы с уникальным дизайном и повышенным кэшбэком на спортивные товары.

Средний размер годовой стипендии составит Br6900 в год (Br575 в месяц). Она будет выплачиваться спортсменам и тренерам-преподавателям на протяжении года ежемесячно, начиная с января 2021 года.

Общая сумма выплат в 2021 году составит более Br2 млн.

179 из 306 (58%) стипендиатов были участниками проекта и в уходящем году.

Средний возраст стипендиатов в этот набор составил рекордно юные 16 лет и 9 месяцев, тренеров — 29 лет и 5 месяцев.

Стипендии Президентского спортивного клуба — один из важнейших проектов организации. За 15 лет существования клуб начислил более 3 тыс. стипендий молодым и перспективным спортсменам и тренерам, а общий объем выплат стипендий составил более $10 млн.

Важность и успешность проекта подчеркивает тот факт, что практически все наши олимпийские чемпионы последних лет были в разное время стипендиатами Президентского спортивного клуба. Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Гуськова, Владислав Гончаров — все они прошли через программу стипендий, которая в разной степени и в разное время оказалась подспорьем для восхождения к олимпийским вершинам.