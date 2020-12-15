Матыцин: «Акт Родченкова» поставит под удар все спортивные организации

«Наверное, это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, на деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA), — сказал Матыцин. — И, конечно же, я не думаю, что он (“акт Родченкова”) будет способствовать консолидации всего спортивного мира. Я бы не стал здесь излишне политизировать, потому что нигде не указано, что он против России, несмотря на то, что никнейм этого акта — Родченков, фамилия Родченков — немного, наверное, российская. Под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации».

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«Фактически вводится приоритет одной страны по определению виновности или невиновности тех или иных сторон, где бы соревнования не проводились. И если там какими-то органами будет обнаружено нарушение антидопингового кодекса, то к ответственности, опять же, будут привлекаться на основании этого закона. Я думаю, что это является абсолютно неприемлемым, основная ценность олимпийского движения — это равные возможности, равные ответственности, равные права», — добавил он.