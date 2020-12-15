Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
12:38 (мск), источник: ТАСС

Матыцин: «Акт Родченкова» поставит под удар все спортивные организации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. «Акт Родченкова» поставит под удар работу всех национальных спортивных организаций. Такое мнение в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» высказал министр спорта России Олег Матыцин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Наверное, это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, на деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA), — сказал Матыцин. — И, конечно же, я не думаю, что он (“акт Родченкова”) будет способствовать консолидации всего спортивного мира. Я бы не стал здесь излишне политизировать, потому что нигде не указано, что он против России, несмотря на то, что никнейм этого акта — Родченков, фамилия Родченков — немного, наверное, российская. Под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации».

Во время загрузки произошла ошибка.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

«Фактически вводится приоритет одной страны по определению виновности или невиновности тех или иных сторон, где бы соревнования не проводились. И если там какими-то органами будет обнаружено нарушение антидопингового кодекса, то к ответственности, опять же, будут привлекаться на основании этого закона. Я думаю, что это является абсолютно неприемлемым, основная ценность олимпийского движения — это равные возможности, равные ответственности, равные права», — добавил он.

«Акт Родченкова», подписанный президентом США Дональдом Трампом и названный именем главного информатора WADA в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
«Ксенофобия»: что пишут немецкие СМИ о скандале с Тедеско
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
ЦСКА победил с разницей в 35 очков и возглавил таблицу Евролиги
Лидер «Милуоки» подписал крупнейший контракт в истории НБА
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Чемпион UFC Петр Ян опустился в рейтинге лучших бойцов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь