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13:18 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Токио считает, что ничто не может помешать проведению Олимпиады в 2021 году

ТАСС, 15 декабря. Не существует такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Такое мнение высказала губернатор Токио Юрико Коикэ, комментарий которой приводит AFP.

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Источник: AP 2020

Коикэ уверена, что опыт проведения Игр в Токио окажет влияние на будущие мероприятия — зимние Игры 2022 года в Пекине и летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Она признала, что большинство японцев против проведения Игр в следующем году, но убеждена, что эти опасения можно преодолеть. «Японская общественность и жители Токио внимательно следят за текущим развитием событий», — сказала Коикэ.

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Оргкомитет Олимпиады и правительство Японии исключили вариант с дальнейшей отсрочкой проведения соревнований, Коикэ заявила, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы отменить проведение Игр. «Граждане мира рассматривают Олимпиаду в Токио как символ того, что человечество победит коронавирус. Если Токио не предпримет все усилия против коронавируса, что тогда произойдет с Парижем через четыре года? Думаю, мы должны успешно провести Олимпиаду в Токио, это окажет серьезное влияние на предстоящие Игры в Париже», — сказала губернатор.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

ТВЦ

При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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