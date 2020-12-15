Губернатор Токио считает, что ничто не может помешать проведению Олимпиады в 2021 году

Коикэ уверена, что опыт проведения Игр в Токио окажет влияние на будущие мероприятия — зимние Игры 2022 года в Пекине и летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Она признала, что большинство японцев против проведения Игр в следующем году, но убеждена, что эти опасения можно преодолеть. «Японская общественность и жители Токио внимательно следят за текущим развитием событий», — сказала Коикэ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c8e09968bc757743a6c" data-vnd="1c8e09968bc757743a6c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c8e09968bc757743a6c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Оргкомитет Олимпиады и правительство Японии исключили вариант с дальнейшей отсрочкой проведения соревнований, Коикэ заявила, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы отменить проведение Игр. «Граждане мира рассматривают Олимпиаду в Токио как символ того, что человечество победит коронавирус. Если Токио не предпримет все усилия против коронавируса, что тогда произойдет с Парижем через четыре года? Думаю, мы должны успешно провести Олимпиаду в Токио, это окажет серьезное влияние на предстоящие Игры в Париже», — сказала губернатор.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

ТВЦ