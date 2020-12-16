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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Большинство жителей Японии выступило против проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года

Японский телеканал NHK опубликовал результаты опроса жителей Японии на тему, нужно ли проводить Олимпийские игры в Токио.

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Источник: AFP 2020

32% опрошенных выступили за отмену Игр. 31% считает, что Игры нужно перенести еще раз, и только 27% выразили мнение, что Игры должны быть проведены в срок.

В июне этого года проведение Олимпиады в срок поддерживали 40% японцев, 25% высказывались за перенос и 23% — за отмену.

Олимпийские игры были перенесены с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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