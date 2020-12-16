Большинство жителей Японии выступило против проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года
Японский телеканал NHK опубликовал результаты опроса жителей Японии на тему, нужно ли проводить Олимпийские игры в Токио.
Японский телеканал NHK опубликовал результаты опроса жителей Японии на тему, нужно ли проводить Олимпийские игры в Токио.
32% опрошенных выступили за отмену Игр. 31% считает, что Игры нужно перенести еще раз, и только 27% выразили мнение, что Игры должны быть проведены в срок.
В июне этого года проведение Олимпиады в срок поддерживали 40% японцев, 25% высказывались за перенос и 23% — за отмену.
Олимпийские игры были перенесены с 2020-го на 2021 год