Глава МОК назвал Олимпийские игры 2021 года в Токио историческими

«Я всегда говорил, что Токио — самый подготовленный город в истории Олимпийских игр. И я всегда осторожен, когда употребляю слово “исторический”, но эта [Олимпиада] будет исторической», — сказал Бах.
По его словам, не может быть никаких сомнений в том, что Игры в Токио, в случае их проведения, «будут вписаны не только в олимпийскую, но и в мировую историю».
Президент МОК высоко оценил подготовку Японии к Играм, а также принятие различных мер в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что японское правительство «смотрит в будущее и пытается решить проблемы еще до того, как они возникнут». Также Бах выразил уверенность, что перед началом Олимпиадой ситуация с коронавирусом изменится, хотя в ряде стран мира она сейчас тяжелая.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.
Организаторы Олимпиады в Токио намерены потратить порядка 100 млрд иен ($960 млн) на меры противодействия коронавирусу. Расходы будут включать в себя закупку дополнительного медицинского оборудования, организацию системы тестирования. Как ожидается, большую часть этой суммы выделит правительство Японии.