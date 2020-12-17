Глава МОК назвал Олимпийские игры 2021 года в Токио историческими

«Я всегда говорил, что Токио — самый подготовленный город в истории Олимпийских игр. И я всегда осторожен, когда употребляю слово “исторический”, но эта [Олимпиада] будет исторической», — сказал Бах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, не может быть никаких сомнений в том, что Игры в Токио, в случае их проведения, «будут вписаны не только в олимпийскую, но и в мировую историю».

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Президент МОК высоко оценил подготовку Японии к Играм, а также принятие различных мер в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что японское правительство «смотрит в будущее и пытается решить проблемы еще до того, как они возникнут». Также Бах выразил уверенность, что перед началом Олимпиадой ситуация с коронавирусом изменится, хотя в ряде стран мира она сейчас тяжелая.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.