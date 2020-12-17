Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
12:24 (мск), источник: ТАСС

Матыцин встретился с тренерами команд — победителей Всероссийской летней Универсиады

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с тренерами команд — победителей Всероссийской летней Универсиады. Мероприятие состоялось в четверг в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Соревнования прошли на самом высоком уровне. Университеты выступили консолидировано. Надеюсь, что некоторые участники соревнований в будущем войдут в состав сборной России на Всемирной Универсиаде», — сказал Матыцин.

VII Всероссийская летняя Универсиада прошла с 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге. Были проведены соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам. Всего в столицу Урала приехали около 3 тысяч спортсменов, тренеров и судей. Успешное проведение этого крупного спортивного мероприятия стало первым этапом подготовки к Всемирным летним студенческим играм 2023 года.

Также в рамках встречи министр вручил специалистам ведомственные награды.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
«Спартак» проиграл «Зениту», Тедеско анонсировал уход из клуба
«Милан» обновил исторический рекорд чемпионата Италии
После матча «Зенит» - «Спартак» в полицию доставили 19 человек
Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы
Защитник ФК «Динамо» покидает клуб
Россиянина включили в пятерку лучших действующих форвардов НХЛ
Американский боец отказался выступать в ACA из-за санкций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь