Матыцин встретился с тренерами команд — победителей Всероссийской летней Универсиады

«Соревнования прошли на самом высоком уровне. Университеты выступили консолидировано. Надеюсь, что некоторые участники соревнований в будущем войдут в состав сборной России на Всемирной Универсиаде», — сказал Матыцин.

VII Всероссийская летняя Универсиада прошла с 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге. Были проведены соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам. Всего в столицу Урала приехали около 3 тысяч спортсменов, тренеров и судей. Успешное проведение этого крупного спортивного мероприятия стало первым этапом подготовки к Всемирным летним студенческим играм 2023 года.