В оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на результат опроса об отмене Игр

Во вторник японский национальный телеканал NHK опубликовал результаты своего опроса на тему целесообразности проведения Игр в Токио. Поддержку Олимпиаде выразили 27% респондентов, в то время как 32% высказались за ее отмену, 31% — за повторный перенос. Жители Японии опасаются, что приток иностранных туристов может вызвать всплеск случаев заболевания COVID-19.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

«Различные независимые опросы общественного мнения проводились различными медиа-организациями, мы не в состоянии комментировать каждый из них. Тем не менее нас обнадеживает поддержка большого числа людей, которые говорят, что с нетерпением ждут Игр, которые состоятся в следующем году», — говорится в сообщении оргкомитета Олимпиады.

«Те, кто указал на то, что Игры должны быть снова отложены, все еще хотят, чтобы Игры проводились в той или иной форме, и поэтому мы будем продолжать стремиться к проведению безопасных Игр, стремясь обеспечить понимание и поддержку общественности в отношении их проведения», — подчеркнули в организации.