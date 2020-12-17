В оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на результат опроса об отмене Игр

Во вторник японский национальный телеканал NHK опубликовал результаты своего опроса на тему целесообразности проведения Игр в Токио. Поддержку Олимпиаде выразили 27% респондентов, в то время как 32% высказались за ее отмену, 31% — за повторный перенос. Жители Японии опасаются, что приток иностранных туристов может вызвать всплеск случаев заболевания COVID-19.
«Различные независимые опросы общественного мнения проводились различными медиа-организациями, мы не в состоянии комментировать каждый из них. Тем не менее нас обнадеживает поддержка большого числа людей, которые говорят, что с нетерпением ждут Игр, которые состоятся в следующем году», — говорится в сообщении оргкомитета Олимпиады.
«Те, кто указал на то, что Игры должны быть снова отложены, все еще хотят, чтобы Игры проводились в той или иной форме, и поэтому мы будем продолжать стремиться к проведению безопасных Игр, стремясь обеспечить понимание и поддержку общественности в отношении их проведения», — подчеркнули в организации.
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года. Губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заверила, что город проведет Олимпийские игры.