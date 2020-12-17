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14:12 (мск), источник: ТАСС

В оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на результат опроса об отмене Игр

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио постарается убедить жителей Японии в том, что проведение соревнований летом следующего года не приведет к росту числа заразившихся коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

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Источник: AP 2020

Во вторник японский национальный телеканал NHK опубликовал результаты своего опроса на тему целесообразности проведения Игр в Токио. Поддержку Олимпиаде выразили 27% респондентов, в то время как 32% высказались за ее отмену, 31% — за повторный перенос. Жители Японии опасаются, что приток иностранных туристов может вызвать всплеск случаев заболевания COVID-19.

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«Различные независимые опросы общественного мнения проводились различными медиа-организациями, мы не в состоянии комментировать каждый из них. Тем не менее нас обнадеживает поддержка большого числа людей, которые говорят, что с нетерпением ждут Игр, которые состоятся в следующем году», — говорится в сообщении оргкомитета Олимпиады.

«Те, кто указал на то, что Игры должны быть снова отложены, все еще хотят, чтобы Игры проводились в той или иной форме, и поэтому мы будем продолжать стремиться к проведению безопасных Игр, стремясь обеспечить понимание и поддержку общественности в отношении их проведения», — подчеркнули в организации.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года. Губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заверила, что город проведет Олимпийские игры.

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