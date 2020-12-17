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14:23 (мск), источник: ТАСС

Олимпийское собрание единогласно поддержало работу ОКР за два года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийское собрание единогласно поддержало работу, проделанную Олимпийским комитетом России (ОКР) за два года. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в Москве состоялось ежегодное олимпийское собрание, на котором была утверждена новая редакция устава ОКР.

«Я надеюсь, что сегодняшнее олимпийское собрание было последним, которое прошло в удаленном формате. И успехи, в том числе наших соотечественников, разработавших вакцину, вселяют уверенность в том, что в следующем году олимпийское собрание [в формате онлайн] мы будем воспринимать как нечто экстраординарное, — сказал Поздняков. — Была единогласно поддержана работа ОКР за два года».

«Поддержка олимпийского собрания вселяет в нас уверенность в том, что действия, которые мы проводили в последние годы, являются верными. Это подтвердили результаты проверки контрольно-ревизионной комиссии. Мы уверены, что следующие два года для организации тоже будут стабильными», — сообщил Поздняков.

Подводя итоги собрания, глава ОКР сообщил: «Приняты изменения в устав ОКР, эти изменения связаны с введением с 1 января новой редакции всемирного кодекса WADA. Приняли положение о порядке приема и исключения из членов ОКР. Это механизм, который позволяет сужать или расширять наш состав».

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