Олимпийское собрание единогласно поддержало работу ОКР за два года

В четверг в Москве состоялось ежегодное олимпийское собрание, на котором была утверждена новая редакция устава ОКР.
«Я надеюсь, что сегодняшнее олимпийское собрание было последним, которое прошло в удаленном формате. И успехи, в том числе наших соотечественников, разработавших вакцину, вселяют уверенность в том, что в следующем году олимпийское собрание [в формате онлайн] мы будем воспринимать как нечто экстраординарное, — сказал Поздняков. — Была единогласно поддержана работа ОКР за два года».
«Поддержка олимпийского собрания вселяет в нас уверенность в том, что действия, которые мы проводили в последние годы, являются верными. Это подтвердили результаты проверки контрольно-ревизионной комиссии. Мы уверены, что следующие два года для организации тоже будут стабильными», — сообщил Поздняков.
Подводя итоги собрания, глава ОКР сообщил: «Приняты изменения в устав ОКР, эти изменения связаны с введением с 1 января новой редакции всемирного кодекса WADA. Приняли положение о порядке приема и исключения из членов ОКР. Это механизм, который позволяет сужать или расширять наш состав».