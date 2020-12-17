Оппозиция Белоруссии будет добиваться отмены крупных чемпионатов в стране

«Все мероприятия, условно говоря, этапы кубка мира, чемпионат мира, которые планируются в Беларуси, в связи с рекомендациями МОК проходить в Беларуси не могут, и мы будем добиваться, чтобы эти рекомендации вступили в силу. Будем вести переговоры, чтобы крупные мероприятия, в частности, этап кубка мира по фристайлу, чемпионат мира по пятиборью, перенести из Беларуси», — сказал Опейкин на пресс-конференции в формате онлайн в четверг.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Он также сообщил, что фонд подготовил обращение в UEFA о «системных нарушениях прав футболистов и со стороны Белорусской федерации футбола в отношении членов футбольного сообщества, игроков… с требованием принять меры в соответствии с уставом UEFA».