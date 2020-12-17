Оппозиция Белоруссии будет добиваться отмены крупных чемпионатов в стране

«Все мероприятия, условно говоря, этапы кубка мира, чемпионат мира, которые планируются в Беларуси, в связи с рекомендациями МОК проходить в Беларуси не могут, и мы будем добиваться, чтобы эти рекомендации вступили в силу. Будем вести переговоры, чтобы крупные мероприятия, в частности, этап кубка мира по фристайлу, чемпионат мира по пятиборью, перенести из Беларуси», — сказал Опейкин на пресс-конференции в формате онлайн в четверг.
Он также сообщил, что фонд подготовил обращение в UEFA о «системных нарушениях прав футболистов и со стороны Белорусской федерации футбола в отношении членов футбольного сообщества, игроков… с требованием принять меры в соответствии с уставом UEFA».
Белорусский фонд спортивной солидарности ранее заявил, что оппозиция добивается недопуска чиновников Национального олимпийского комитета и министерства спорта и туризма республики на Олимпийские игры, поскольку, по ее данным, в стране есть случаи лишения спортсменов возможности тренироваться, уменьшения спортивных стипендий и исключения из национальной команды по политическим мотивам. В декабре глава МОК Томас Бах объявил, что комитет временно запретил президенту Белоруссии и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко, а также вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры. Комитет больше не будет направлять средства НОК Белоруссии, деньги пойдут напрямую спортсменам, приостанавливает все переговоры с НОК о соревнованиях под эгидой МОК на территории Белоруссии.