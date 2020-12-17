СМИ: CAS встал на сторону WADA в споре с РУСАДА

По данным СМИ, санкции со стороны WADA могут быть сокращены, но точно затронут Олимпийские игры-2020 в Токио и Игры-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

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После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры под флагом России.