Арбитры CAS объяснили смягчение наказания для России
Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили решение смягчить наказание для России, которое наложило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили решение смягчить наказание для России, которое наложило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
В четверг, 17 декабря, CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.
Арбитражная панель CAS отметила, что наложила на Россию санкции с целью показать серьезность несоблюдения Всемирного антидопингового кодекса и обеспечить целостность спорта в отношении допинговых проблем. При этом судьи утверждают, что в ВАДА требовали ввести меры, не соответствующие нарушениям — отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.
«Не следует рассматривать это как солидарность с действиями РУСАДА или российских властей. Арбитражная панель ограничена полномочиями, предоставленными в соответствии с применимым законодательством, в частности, Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом соответствия», — говорится в заявлении CAS.
В CAS отметили, что смягчили наказание в соответствии с соразмерностью и необходимостью осуществить культурные изменения в России, а также с целью поощрить следующее поколение российских спортсменов к участию в чистом международном спорте.
Накануне в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отметили, что могут оспорить решение CAS в Федеральном трибунале Швейцарии.
«Не все наши аргументы были восприняты арбитрами CAS. Мы считаем необоснованным отстранение РУСАДА, для этого нет никаких легальных причин. Теперь те аргументы, которые не нашли своего отражения в решении, будут взвешены тщательным образом вместе с нашими адвокатами», — заявил и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
По решению Спортивного арбитражного суда в споре между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА, российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Россияне будут представлены на крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.