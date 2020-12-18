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12:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитры CAS объяснили смягчение наказания для России

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили решение смягчить наказание для России, которое наложило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

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Источник: Спорт-Экспресс

В четверг, 17 декабря, CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.

Арбитражная панель CAS отметила, что наложила на Россию санкции с целью показать серьезность несоблюдения Всемирного антидопингового кодекса и обеспечить целостность спорта в отношении допинговых проблем. При этом судьи утверждают, что в ВАДА требовали ввести меры, не соответствующие нарушениям — отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.

«Не следует рассматривать это как солидарность с действиями РУСАДА или российских властей. Арбитражная панель ограничена полномочиями, предоставленными в соответствии с применимым законодательством, в частности, Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом соответствия», — говорится в заявлении CAS.

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В CAS отметили, что смягчили наказание в соответствии с соразмерностью и необходимостью осуществить культурные изменения в России, а также с целью поощрить следующее поколение российских спортсменов к участию в чистом международном спорте.

Накануне в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отметили, что могут оспорить решение CAS в Федеральном трибунале Швейцарии.

«Не все наши аргументы были восприняты арбитрами CAS. Мы считаем необоснованным отстранение РУСАДА, для этого нет никаких легальных причин. Теперь те аргументы, которые не нашли своего отражения в решении, будут взвешены тщательным образом вместе с нашими адвокатами», — заявил и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

По решению Спортивного арбитражного суда в споре между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА, российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Россияне будут представлены на крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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