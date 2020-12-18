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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Global Athlete: Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой

Организация Global Athlete, которую возглавляет бывший генеральный директор ВАДА Роб Келер, прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА и РУСАДА.

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Источник: Reuters

«Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными органами, которые должны обеспечивать соблюдение её целостности. Решение Спортивного арбитражного суда нанесло ещё один сокрушительный удар по чистому спорту и спортивному сообществу. Посредством ряда рекомендаций, которые включают сокращение обязательных санкций, введённых ВАДА, с четырёх до двух лет, CAS ещё больше ослабил и без того скомпрометированные санкции, вновь продемонстрировав непригодность.

Тот факт, что российские спортсмены могут соревноваться как «нейтральные спортсмены из России», — это ещё один фарс, выглядящий насмешкой над системой. Если спортсмены из России могут продолжать соревноваться, это не наказание. Россию не отстранили, а просто переименовали.

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Помимо сокращения вдвое срока «наказания» решение CAS продемонстрировало явные предпочтения членов олимпийского движения, сняв предыдущие санкции с российских членов МОК, МПК и избранных представителей международных федераций, позволив им посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

Решение также позволяет РУСАДА эффективно откупиться от лишения статуса, заплатив штраф в $ 1,2 млн без каких-либо последствий, кроме ежеквартальной отчётности перед ВАДА.

То, как был урегулирован весь этот антидопинговый скандал, является сигналом тревоги о необходимости перемен для тех, кто обеспокоен честностью и справедливостью в спорте, — в частности, говорится в заявлении на сайте организации.

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