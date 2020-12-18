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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России не сможет использовать символику СССР на ближайших ОИ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Российские спортсмены не смогут использовать символику СССР на олимпийских играх в Токио и Пекине, заявил РИА Новости спортивный юрист Артем Пацев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до 16 декабря 2022 года. В пятницу мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть в ответ на решение CAS, запретившего российским спортсменам выступать под флагом РФ, предложил использовать флаг СССР.

«В резолютивной части решения CAS четко указано, что официально запрещены не только флаги, гербы и другая текущая национальная символика Российской Федерации, но и ретроспективная. Россия по всем международным договорам — правопреемник СССР. Поэтому можно с уверенностью говорить, что и советская символика, как и гербовый флаг Российской империи, могут быть расценены как исторические национальные символы, применимые к России. В отношении данной символики CAS высказался четко — их официально использовать нельзя. Уточню, что это не касается использования символики на трибунах», — сказал Пацев корреспонденту РИА Новости.

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