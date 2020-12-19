Комиссия спортсменов WADA разочарована решением CAS в отношении России

17 декабря CAS в Лозанне объявил решение по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). CAS вдвое сократил четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную на Россию со стороны WADA. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Однако при этом Россия не будет лишена права проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в футболе и чемпионата мира по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге.

«Российские власти последовательно действовали недобросовестно, и именно спортсмены мира и России почувствовали на себе влияние этого. Спортсмены хотят чистого спорта, а это невозможно, когда организации активно участвуют в деятельности по манипулированию и обману.