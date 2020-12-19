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09:51 (мск), источник: Sport24

Комиссия спортсменов WADA разочарована решением CAS в отношении России

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не налагать более строгие и длительные санкции в отношении России в соответствии с теми, которые были рекомендованы WADA.

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17 декабря CAS в Лозанне объявил решение по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). CAS вдвое сократил четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную на Россию со стороны WADA. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Однако при этом Россия не будет лишена права проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в футболе и чемпионата мира по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге.

«Российские власти последовательно действовали недобросовестно, и именно спортсмены мира и России почувствовали на себе влияние этого. Спортсмены хотят чистого спорта, а это невозможно, когда организации активно участвуют в деятельности по манипулированию и обману.

Санкции, которые получают отдельные спортсмены за нарушение антидопинговых правил, являются строгими, и мы ожидаем, что организации и управленцы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, а этого не произошло, — говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

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