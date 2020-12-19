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16:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В США осудили решение CAS и порассуждали о грабящих спорт русских

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт осудил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российского спорта. Его слова приводит Inside The Games.

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Тайгерт обратил внимание на манипуляции с базой данной московской антидопинговой лаборатории и уничтожение доказательств после Олимпиады-2018, а также порассуждал о грабящих спорт русских. «Поведение русских, разрушающих олимпийские ценности, не изменилось. Это самая вопиющая афера в спорте, которую только видел мир. Преступление не соответствует наказанию», — посчитал он.

17 декабря CAS запретил России выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Запрет также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира. В организации подчеркнули, что решение нельзя рассматривать как солидарность с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и властями страны.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили РУСАДА статуса соответствия из-за манипуляций с базой данной московской антидопинговой лаборатории.

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