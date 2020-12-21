СМИ: МОК и CAS отвергли критику USADA решения в отношении российского спорта

Австралиец Коутс, который также является вице-президентом МОК, ответил в письменном виде на вопросы журналистов о данном решении суда. Сотрудники издания, в частности, просили его прокомментировать утверждения Тайгарта относительно того, что МОК и суд якобы «хотят задобрить» Россию, поскольку она вкладывает значительные средства в проведение Олимпийских игр.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--574d15c5193a14a8e156" data-vnd="574d15c5193a14a8e156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=574d15c5193a14a8e156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Коутс, как говорится в материале, заявил, что версия Тайгарта «не выдерживает критики». Он отметил, что данные утверждения не имеют никакого отношения к решению суда. Коутс отверг обвинения в том, что имеет место конфликт интересов, поскольку он одновременно является президентом суда и вице-президентом МОК. Он также подчеркнул, что не «играет никакой роли в назначении [судейской] комиссии или проведении разбирательств».

Издание также приводит комментарий представителя МОК относительно якобы имеющего место в данном случае конфликта интересов. «Мы бы рекомендовали Тайгарту проверить факты прежде, чем приступать к очередной политической миссии», — отметил он. Представитель заострил внимание на том, что российские компании не входят в число крупнейших спонсоров МОК.