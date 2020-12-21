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10:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: МОК и CAS отвергли критику USADA решения в отношении российского спорта

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс и представители Международного олимпийского комитета отвергли критику президента Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, касающуюся решения по делу о санкциях в отношении российского спорта. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты Wall Street Journal.

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Источник: AP 2020

Австралиец Коутс, который также является вице-президентом МОК, ответил в письменном виде на вопросы журналистов о данном решении суда. Сотрудники издания, в частности, просили его прокомментировать утверждения Тайгарта относительно того, что МОК и суд якобы «хотят задобрить» Россию, поскольку она вкладывает значительные средства в проведение Олимпийских игр.

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Коутс, как говорится в материале, заявил, что версия Тайгарта «не выдерживает критики». Он отметил, что данные утверждения не имеют никакого отношения к решению суда. Коутс отверг обвинения в том, что имеет место конфликт интересов, поскольку он одновременно является президентом суда и вице-президентом МОК. Он также подчеркнул, что не «играет никакой роли в назначении [судейской] комиссии или проведении разбирательств».

Издание также приводит комментарий представителя МОК относительно якобы имеющего место в данном случае конфликта интересов. «Мы бы рекомендовали Тайгарту проверить факты прежде, чем приступать к очередной политической миссии», — отметил он. Представитель заострил внимание на том, что российские компании не входят в число крупнейших спонсоров МОК.

CAS 17 декабря утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.

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