СМИ: МОК и CAS отвергли критику USADA решения в отношении российского спорта

Австралиец Коутс, который также является
Коутс, как говорится в материале, заявил, что версия Тайгарта «не выдерживает критики». Он отметил, что данные утверждения не имеют никакого отношения к решению суда. Коутс отверг обвинения в том, что имеет место конфликт интересов, поскольку он одновременно является президентом суда и
Издание также приводит комментарий представителя МОК относительно якобы имеющего место в данном случае конфликта интересов. «Мы бы рекомендовали Тайгарту проверить факты прежде, чем приступать к очередной политической миссии», — отметил он. Представитель заострил внимание на том, что российские компании не входят в число крупнейших спонсоров МОК.
CAS 17 декабря утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.