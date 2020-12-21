От хоккея до фристайла. Какие турниры сохранила и потеряла Россия после санкций WADA

Рекомендации распространяются на чемпионаты мира и соревнования, которые могут быть приравнены к ним по статусу, а также мультиспортивные турниры. Это значит, что против проведения в стране чемпионатов Европы, этапов Кубков мира и, например, этапа Гран-при по фигурному катанию организация не возражает. Еще один важный момент — формулировка самой рекомендации. Календарь международных спортивных событий достаточно плотный и расписан на несколько лет вперед, поэтому в документе оговорены возможные исключения — так, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны «невозможно юридически и практически».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--574d15c5193a14a8e156" data-vnd="574d15c5193a14a8e156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=574d15c5193a14a8e156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Самым урожайным на турниры должен был стать 2020 год, но вместо санкций турнирный план испортила пандемия коронавируса. В начале февраля успел пройти чемпионат мира по санному спорту в Сочи, на котором Россия триумфально заняла первое место в медальном зачете. А вот чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске из-за пандемии был перенесен на октябрь, а потом и отменен совсем. Мировое первенство по хоккею с мячом в 2021 году должно пройти в Сыктывкаре в январе и марте-апреле.

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Летние виды спорта

Какими бы медалеемкими и зрелищными ни были зимние виды спорта, главное событие следующего российского лета — чемпионат Европы по футболу. В честь юбилейного турнира (а в 2020 году европейскому первенству исполнилось 60 лет) матчи должны были пройти в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге — три игры группового этапа и четвертьфинал турнира. Из-за коронавируса соревнования были отложены на год, именно возможный перенос игр чемпионата Европы вызвал наибольшее опасение у болельщиков и специалистов, но как раз таки их проведению ничего не угрожает.

Санкции Всемирного антидопингового агентства не помешают Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов. Матчи Евро в России пройдут летом 2021 года, финал Лиги чемпионов — в 2022 году. Санкции накладывают запрет на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр, они не распространяются на континентальные соревнования.

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В 2021 году в России запланировано проведение двух чемпионатов мира. Первым должно стать мировое первенство в новой олимпийской дисциплине — скалолазании. Страна получила право на его проведение в марте 2019 года на пленарной ассамблее Международной федерации скалолазания в Токио. В октябре того же года на заседании совета Международной федерации футбола Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, обойдя заявки Чили и Сальвадора, местом проведения игр мирового первенства должны стать «Лужники».

«У нас есть соглашение с Международной федерацией спортивного скалолазания о проведении в России в 2021 году ряда крупных соревнований. Эта тема уже становилась предметом обсуждения после предыдущего введения санкций WADA. И ситуация на текущий момент остается без изменений. Перенести в другие страны чемпионат мира в Москве ( 15—22 сентября ), первенство мира в Воронеже ( 21—31 августа ), первенство Европы в Перми ( 1—5 мая ), Кубок Европы в Тюмени (осень) не представляется возможным, так как организация таких соревнований — масштабная и длительная работа», — заявил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Российский футбольный союз также рассчитывает провести мировое первенство по пляжному футболу. Россия впервые примет турнир, планируется, что он пройдет 19—29 августа 2021 года. «Не видим оснований для отказа в проведении чемпионата мира по пляжному футболу в России. Решение было принято давно, проделана большая работа», — сказал глава РФС Александр Дюков.

В 2022 году в России запланировано проведение мировых первенств по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде. В августе и сентябре 2022 года матчи волейбольного турнира должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планируется провести в Казани, турнир по борьбе должен пройти в Красноярске.

Универсиада и зимние виды

Единственное по-настоящему мультиспортивное соревнование в ближайшие четыре года должен принять Екатеринбург. В 2023 году в городе пройдут летние Всемирные студенческие игры, и казалось бы, именно они однозначно попадают под возможные санкции. Но перенос Универсиады из Екатеринбурга и юридически, и практически невозможен. Контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются.

2023 год богат на хоккейные мероприятия — молодежное первенство должны принять Омск и Новосибирск, а в Санкт-Петербурге запланировано проведение взрослого турнира. Соревнования весьма долгожданные — для Новосибирска и Омска это будет первый опыт проведения молодежного чемпионата мира, сибирская заявка в голосовании обошла претендентов из Финляндии, Швеции, США и Канады. К турниру в Новосибирске собираются построить большой хоккейный комплекс и открыть новую станцию метро. Молодежное первенство возвращается в Россию спустя десять лет, в прошлый раз турнир состоялся в 2013 году в Уфе.

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Хоккею ничего не угрожает — молодежные турниры не попадают под санкции, а к 2023 году срок дисквалификации закончится. «Согласно указанному решению CAS, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Тем удивительнее выглядит решение Международной федерации лыжного спорта (FIS), согласно которому Россия лишилась возможности впервые провести чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.

В пресс-службе FIS отметили, что организация исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира в 2025 году. Тем не менее оргкомитет турнира пока не получил от FIS официального уведомления об этом.

NTD

«Из-за санкций, указанных в решении Спортивного арбитражного суда против Российского антидопингового агентства, Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет», — говорится в сообщении FIS.