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10:38 (мск), источник: ТАСС

WADA заявило, что РУСАДА может продолжать допинг-тестирование, потеряв статус соответствия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в прошлый четверг лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу единогласным решением трех судей за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

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«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России. WADA будет контролировать эту деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации независимого комитета WADA по рассмотрению соблюдения требований, которая была единогласно одобрена исполкомом WADA в декабре 2019 года», — сообщил представитель пресс-службы WADA.

Российское антидопинговое агентство лишилось статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу второй раз. Первый раз это произошло в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда о выявленных допинговых проблемах в российском спорте. Тогда же РУСАДА было лишено права самостоятельного допинг-тестирования и выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в своих правах с последующим выполнением двух критичных условий, которые, по мнению WADA, не были в итоге соблюдены.

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