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13:21 (мск), источник: ТАСС

Куйвашев: Обязательства по финансированию Универсиады-2023 будут исполнены полностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Все обязательства по подготовке к летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге будут выполнены. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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без-имени-9.jpg | Источник: РИА (sport)

Ранее сообщалось, что финансирование программы подготовки к Универсиаде-2023 составит 64,7 млрд рублей. 34 млрд рублей из этой суммы выделят власти Свердловской области, 1,65 млрд рублей поступят из местных бюджетов, за счет внебюджетных источников будет привлечено 18 млрд рублей, 10,95 млрд рублей будет потрачено на Универсиаду из федерального бюджета.

«Мы не собираемся снижать темпов. Это честь нашей страны, региона, Екатеринбурга. Все взятые обязательства и по 300-летию [Екатеринбурга], и по международным событиям мы исполним. Финансирование на это есть», — сказал Куйвашев, отвечая на вопрос о проведении праздника в честь дня рождения города и Универсиады.

Губернатор уточнил, что и власти, и подрядчики заинтересованы в том, чтобы подготовка к Универсиаде прошла на хорошем уровне, «чисто, законно и без всяких скандалов» и назвал это вторым по важности вопросом.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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