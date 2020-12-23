WADA определилось с размером ежегодного взноса России в бюджет организации в 2021 году

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученной из московской лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязано выплатить WADA до 16 марта 2021 года штраф в размере 10% от своего дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). Также до середины марта РУСАДА обязано выплатить WADA общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS.