Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
14:16 (мск), источник: ТАСС

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио решено упростить из-за коронавируса

ТАСС, 23 декабря. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, решено провести в упрощенном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета «Токио-2020».

Наверх
без-имени-5.jpg | Источник: AP (sport)

«Церемонии по-прежнему будут большим праздником для спортсменов и зрителей, но, скорее всего, для них будет использован более простой и сдержанный подход, который призван отразить общее упрощение Олимпийских игр и потенциальную необходимость применения мер противодействия COVID-19», — говорится в сообщении оргкомитета.

Организацией церемоний будет заниматься новая творческая группа, которая будет состоять из пяти человек, из прошлого состава останется только Хироси Сасаки. Она позволит подготовиться быстрее и эффективнее в ограниченное время. Перед группой стоит задача сделать такие церемонии, которые каким-то образом с уважением отразят мировой опыт пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года, закрытия — 8 августа.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Король Лео. Месси забил за клуб больше, чем Пеле
В каких условиях пройдет чемпионат России по фигурному катанию
Падение «Арсенала» продолжается. Артета проиграл Гвардьоле
Канада с нетерпением ждет матча с Россией перед МЧМ
«Локомотив» опроверг информацию об уходе Кикнадзе и Мещерякова
ЭСК РФС признала ошибку арбитра в матче «Ротор» - «Арсенал»
«Рубин» прокомментировал слухи об интересе к Кокорину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь