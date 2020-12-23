Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио решено упростить из-за коронавируса
ТАСС, 23 декабря. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, решено провести в упрощенном формате
ТАСС, 23 декабря. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, решено провести в упрощенном формате
«Церемонии
Организацией церемоний будет заниматься новая творческая группа, которая будет состоять из пяти человек, из прошлого состава останется только Хироси Сасаки. Она позволит подготовиться быстрее и эффективнее в ограниченное время. Перед группой стоит задача сделать такие церемонии, которые
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года, закрытия — 8 августа.