Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио решено упростить из-за коронавируса

«Церемонии по-прежнему будут большим праздником для спортсменов и зрителей, но, скорее всего, для них будет использован более простой и сдержанный подход, который призван отразить общее упрощение Олимпийских игр и потенциальную необходимость применения мер противодействия COVID-19», — говорится в сообщении оргкомитета.

Организацией церемоний будет заниматься новая творческая группа, которая будет состоять из пяти человек, из прошлого состава останется только Хироси Сасаки. Она позволит подготовиться быстрее и эффективнее в ограниченное время. Перед группой стоит задача сделать такие церемонии, которые каким-то образом с уважением отразят мировой опыт пандемии коронавируса.