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19:43 (мск), источник: Матч ТВ

Станислав Поздняков: Российские спортсмены могут выступать под флагом ОКР. В качестве гимна можно использовать любую мелодию, связанную с Россией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о санкциях, связанных с запретом российским спортсменам выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

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Источник: РИА (sport)

— Самая болезненная часть этих санкций — отсутствие флага и гимна. Безусловно, это окажет негативную роль, потому что наши спортсмены патриотично настроены. МОК до конца января должен принять технический регламент по флагу и гимну. Но для нас приоритетным является использовать тот флаг ОКР, который мы используем на всех протокольных мероприятиях. На нем есть элементы национального флага. Наша позиция заключается в том, что не будет использоваться олимпийский флаг, это однозначно. Поскольку Олимпийский комитет России — абсолютно полноценный участник олимпийского движения, вся атрибутика и геральдика ОКР легитимна и может использоваться. С гимном сложнее, хотя мы ограничены только использованием национального гимна, а также гимнов предыдущих лет. Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию. Решение будет принимать исполком МОК, мы с ними уже начали консультации по этому вопросу. Тот опыт, который мы накопили в работе с аппаратом МОК, поможет нам найти объективное решение, которое устроит всех, — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».

ТВЦ

Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах до 16 декабря 2022 года.

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