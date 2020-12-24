Минниханов: Татарстан проведет все международные соревнования, несмотря на решение CAS

«Я считаю, что это совершенно неправильно, мы осуждаем это решение, но это не смертельно, — сказал Минниханов. — Мы наши мероприятия все будем проводить, все эти решения [о проведении спортивных мероприятий в Казани были] приняты до того, как это решение вышло. У нас прекрасные отношения с [спортивными] федерациями, которые у нас работают, особенно по водным видам спорта, у нас масса и кубков, и чемпионат Европы будет, и чемпионат мира [по водным видам спорта] в 2025 году. Волейбол у нас запланирован, он будет, самое главное — мы проведем специальную зимнюю Олимпиаду в феврале 2022 года», — сказал он.