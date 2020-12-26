Лавров назвал неприемлемым запрет на посещение спортивных состязаний руководству России

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», — сказал он, комментируя последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российских спортсменов.

Суд принял решение применить санкции сроком на два года, при этом WADA изначально требовало ограничений на четыре года. «Два — меньше чем четыре, — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. — Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше».