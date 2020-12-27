Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
10:19 (мск), источник: ТАСС

Китай с 1 марта вносит допинг в список уголовно наказуемых преступлений

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Китая с 1 марта следующего года приравняют использование веществ природного и синтетического происхождения с целью улучшения спортивных результатов к уголовно наказуемому преступлению. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его данным, такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Наказание распространяется и на тех, кто предлагает атлетам запрещенные стимулирующие препараты.

Против лиц, которые принуждают спортсменов употреблять такие вещества, правительство КНР планирует применить более серьезные меры.

В последние годы китайское руководство активизировало общественное движение против допинга. В 2004 году Госсовет КНР объявил о вступлении в силу на территории страны первых юридических правил, предписывающих отказ от применения в спорте стимулирующих препаратов. В январе текущего года в связи с этим были обнародованы рекомендации Верховного народного суда Китая, касающиеся регламентации мер, нацеленных на ликвидацию нарушений в соответствующей сфере.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Тутберидзе заплакала: Щербакова в третий раз выиграла ЧР
«Эвертон» вышел на второе место в АПЛ
Страшное унижение немцев. Канада забросила Германии 16 шайб
Роналду улетел на отдых в Дубай и вызвал недовольство в Италии
Россия отдохнула после победы на МЧМ и потеряла тренера вратарей
СМИ США о Трусовой, Валиевой и Щербаковой: Это лучшее за 40 лет
Тутберидзе объяснила, почему заплакала после проката Щербаковой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь