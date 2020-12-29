Число заместителей министра спорта РФ сократится до четырех
ТАСС, 29 декабря. Число заместителей министра спорта РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном
ТАСС, 29 декабря. Число заместителей министра спорта РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном
«Разрешить Министерству спорта Российской Федерации иметь четырех заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного
Сейчас у министра спорта РФ шесть заместителей. Среди них первый заместитель Азат Кадыров,
Согласно сообщению на сайте правительства, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ. Согласно сообщению, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.