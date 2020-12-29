Число заместителей министра спорта РФ сократится до четырех

«Разрешить Министерству спорта Российской Федерации иметь четырех заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до семи департаментов по основным направлениям деятельности», — говорится в документе.

Сейчас у министра спорта РФ шесть заместителей. Среди них первый заместитель Азат Кадыров, статс-секретарь — замминистра Ксения Машкова, заместители министра Марина Томилова, Андрей Сельский, Игорь Сидоркевич, Одес Байсултанов.