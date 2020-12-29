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22:38 (мск), источник: ТАСС

Число заместителей министра спорта РФ сократится до четырех

ТАСС, 29 декабря. Число заместителей министра спорта РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

«Разрешить Министерству спорта Российской Федерации иметь четырех заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до семи департаментов по основным направлениям деятельности», — говорится в документе.

Сейчас у министра спорта РФ шесть заместителей. Среди них первый заместитель Азат Кадыров, статс-секретарь — замминистра Ксения Машкова, заместители министра Марина Томилова, Андрей Сельский, Игорь Сидоркевич, Одес Байсултанов.

Согласно сообщению на сайте правительства, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ. Согласно сообщению, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

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