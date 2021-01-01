Дальше без пива. WADA запретило пить мочегонные алкогольные напитки при сдаче допинг-проб

До 1 января 2021 года в большинстве стран мира спортсменам не воспрещалось во время допинг-тестирования употреблять алкоголь. Пиво, сидр и некоторые другие слабоалкогольные напитки имеют мочегонные свойства и используются спортсменами, чьи организмы оказываются практически обезвоженными после финиша, для ускорения процедуры сдачи допинг-проб мочи.

«Антидопинговая организация должна установить критерии в отношении предметов, которые могут быть запрещены на пункте допинг-контроля. Как минимум, данный критерий должен запрещать предоставление или употребление алкоголя на пункте допинг-контроля», — говорится в новом международном стандарте по тестированиям и расследованиям WADA, который с 1 января 2021 года обязателен для исполнения всеми национальными антидопинговыми агентствами и международными федерациями.

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РУСАДА ввело запрет на пиво и другие алкогольные напитки еще в марте 2019 года. Это положение было отражено в инструкции для офицеров допинг-контроля. Спортсмену, который был замечен с пивом во время процедуры допинг-контроля, выносилось предупреждение. В случае повторных нарушений наказание могло быть ужесточено. РУСАДА тогда последовало примеру международных федераций хоккея с шайбой и футбола, которые ранее также ввели запрет на алкоголь во время процедуры допинг-тестирования.