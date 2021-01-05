В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год

Согласно перечню, в этом году в белорусской столице пройдут такие мероприятия, как чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке (17—21 февраля), один из этапов соревнования Европейской чирлидерской лиги (2—4 апреля), чемпионат мира по современному пятиборью (5—14 июня) и чемпионат мира по лазер-рану (9—14 июня).
На июль запланировано проведение открытого кубка Минска по снукеру и международных соревнований по триатлону «Чемпионат стран Балтии». Розыгрыш Кубка Беларуси (Кубка Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезона-2021/2022 состоится в июле и августе.
Также в перечень мероприятий вошли финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет (21 июля — 2 августа), чемпионат Европы по маунтинбайку (9—15 августа), 50-й международный турнир по борьбе вольной на призы Александра Медведя (14—17 сентября), чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) (23 сентября — 3 октября) и другие соревнования.
Кроме того, согласно планам, в белорусской столице пройдут этап Кубка мира и международные квалификационные соревнования по выездке (14—18 апреля и 13—17 октября).
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.