В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год

Согласно перечню, в этом году в белорусской столице пройдут такие мероприятия, как чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке ( 17—21 февраля ), один из этапов соревнования Европейской чирлидерской лиги ( 2—4 апреля ), чемпионат мира по современному пятиборью ( 5—14 июня ) и чемпионат мира по лазер-рану ( 9—14 июня ).

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На июль запланировано проведение открытого кубка Минска по снукеру и международных соревнований по триатлону «Чемпионат стран Балтии». Розыгрыш Кубка Беларуси (Кубка Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезона-2021/2022 состоится в июле и августе.

Также в перечень мероприятий вошли финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет (21 июля — 2 августа), чемпионат Европы по маунтинбайку ( 9—15 августа ), 50-й международный турнир по борьбе вольной на призы Александра Медведя ( 14—17 сентября ), чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) (23 сентября — 3 октября) и другие соревнования.

Кроме того, согласно планам, в белорусской столице пройдут этап Кубка мира и международные квалификационные соревнования по выездке ( 14—18 апреля и 13—17 октября ).