Соберемся с силами к Олимпиаде? С каким «багажом» казахстанские спортсмены начинают важнейший год

На сегодняшний день все сходится к тому, что Олимпийские игры в Токио все-таки состоятся. Нет предпосылок к тому, что событие будет вновь отменено и перенесено. Так что все мировые сборные приступают к кампаниям по завоеванию лицензий. Это касается и казахстанских спортсменов. Подробнее — в материале Vesti.kz.

Олимпийский сезон казахстанские сборники начинают с 42-мя лицензиями. Ровно столько было завоевано во время рабочего квалификационного коридора, который прерывался из-за суровых последствий пандемии и карантина.

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Однако сейчас отбор вновь запущен. По крайней мере в некоторых видах спорта объявлено о возобновлении квалификации. Например, в легкой атлетике. Также в скором времени будут разморожены рейтинги и календари в других видах.

К сожалению, избежать суеты не получится. В короткие сроки спортсменам придется выйти на пиковые кондиции, отобраться на Игры, а затем удержать форму, либо во второй раз попытаться подготовить себя на 100 процентов.

Сделать это будет сложно. Процесс трудоемкий, требующий времени. А времени на все это в распоряжении будет не так уж и много, ровно как и квалификационных турниров. Так что атлеты будут «хвататься» за любой олимпийский отборочный старт.

Что касается сборной Казахстана, то есть риски того, что итоговое количество завоеванных лицензий будет далеко от планируемых ранее. По сути скомканный прошлый сезон и усеченный начавшийся оставили в некоторых видах спорта по одному шансу отобраться в Токио (например, в гребле).

Сейчас же в активе наших спортсменов 42 путевки. Ниже представим список по видам спорта:

— Легкая атлетика: Георгий Шейко, Айман Ратова, Ольга Рыпакова (три);

— Плавание: Дмитрий Баландин (две путевки: 100 и 200 метров брассом);

— Плавание на открытой воде: Виталий Худяков (одна);

— Каратэ: Дархан Асадилов (одна);

— Спортивное скалолазание: Ришат Хайбуллин (одна);

— Артистическое плавание: Александра и Екатерина Немич (одна);

— Бокс: девять лицензий (восемь мужских, одна женская). Также другие боксеры сборной могут завоевать квоту на мировом отборе. Но кто именно поедет в Токио, затем решит тренерский штаб;

— Велоспорт: семь лицензий. Две из них завоеваны трековиками — Артемом Захаровым и Сергеем Пономаревым. Пономарев также может выступить в спринте (итого три путевки). Оставшиеся четыре принадлежат «шоссейникам». Имена тех, кто отправится в Токио, будут объявлены позже.

— Современное пятиборье: Павел Ильяшенко, Елена Потапенко (две);

— Спортивная гимнастика: Милад Карими (одна);

— Стрельба из лука: Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин, Санжар Мусаев (четыре вместе с командной путевкой);

— Стендовая стрельба: Сарсенкуль Рысбекова (одна);

— Пулевая стрельба: Юрий Юрков (одна);

— Спортивная борьба: восемь неименных лицензий. Представители вольной, греко-римской и женской борьбы завоевали их на домашнем чемпионате мира в Нур-Султане.

В некотором роде повезло нашим борцам. С 9 по 11 апреля в Алматы состоится азиатский отбор. В рамках события будут разыграны олимпийские лицензии. И Казахстан имеет все шансы добрать оставшиеся квоты — важно дойти до финалов. Тем более домашние трибуны могут сыграть положительную роль.

А вот одними из первых в этом году попробуют пробиться на Олимпиаду представители гребли на байдарках и каноэ. Уже в марте им предстоит биться за путевки на азиатской квалификации, которая пройдет в Таиланде.