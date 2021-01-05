Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
18:22 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко назначен председателем оргкомитета саммита «Спорт-Аккорд»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвержден в качестве председателя организационного комитета саммита «Спорт-Аккорд» 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Его заместителем будет министр спорта РФ Олег Матыцин. Секретарем оргкомитета назначен первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

Cаммит «Спорт-Аккорд» пройдет с 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Сочи.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Лучший лыжник мира Большунов опять всех обыграл
Определился соперник России в матче за третье место МЧМ
«Автомобилист» обыграл ЦСКА. Дацюк забил гол и реализовал буллит
Капитан «Реала» захотел уйти в ПСЖ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Алекс Фергюсон посчитал работу VAR катастрофой
«Ситуация удручающая». Фетисов о провале России на МЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь