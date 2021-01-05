Чернышенко назначен председателем оргкомитета саммита «Спорт-Аккорд»

Cаммит «Спорт-Аккорд» пройдет с 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Сочи.