Умер Павел Пиляк

Насыщенная спортивная биография Павла Владимировича началась в 1951 году, когда он поступил в Гомельский техникум физкультуры. Затем была успешная работа в Брестском спорткомитете, а также в центральном комитете Компартии Беларуси, где вместе с Петром Машеровым он создавал вертикаль белорусского спорта. Долгое время Павел Владимирович работал в совете Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо», а с 1993 по 1997 годы возглавлял только созданную Белорусскую ассоциацию гимнастики. В последнее время Павел Пиляк был заместителем председателя Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта».