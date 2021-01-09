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9 января, источник: БЕЛТА

Умер Павел Пиляк

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 86-м году жизни скончался почетный член Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, заслуженный деятель физической культуры, заслуженный тренер Республики Беларусь Павел Пиляк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Насыщенная спортивная биография Павла Владимировича началась в 1951 году, когда он поступил в Гомельский техникум физкультуры. Затем была успешная работа в Брестском спорткомитете, а также в центральном комитете Компартии Беларуси, где вместе с Петром Машеровым он создавал вертикаль белорусского спорта. Долгое время Павел Владимирович работал в совете Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо», а с 1993 по 1997 годы возглавлял только созданную Белорусскую ассоциацию гимнастики. В последнее время Павел Пиляк был заместителем председателя Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта».

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