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17:15 (мск), источник: БЕЛТА

МОК: Проведение Олимпиады в Лос-Анджелесе может оказаться под вопросом

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе может быть поставлено под сомнение из-за закона об олимпийской реформе и возможных проблем США с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, сообщает Reuters.

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Источник: AP 2020

Конгресс США ранее принял закон об олимпийской реформе, который дает законодателям право распустить руководство USOK. Тем временем МОК запрещает вмешательство властей в работу национальных олимпийских комитетов. Кроме этого сообщалось, что государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. В ответ WADA заявило, что рассмотрит возможность внесения поправок для наказания сторон, которые не платят взносы.

«Закон по Олимпийскому комитету США дает конгрессу право управлять советом директоров, это явное нарушение олимпийской хартии, такое же, как происходит сейчас в Италии. Все эти вещи не исчезнут просто потому, что это США. Нам надо подождать и посмотреть, но если в какой-то момент Соединенные штаты станут государством-изгоем, думаю, мы можем начать рассматривать вопрос, следует ли проводить Игры в Лос-Анджелесе. Они не выполняют свои обязательства согласно конвенции, они пытаются дестабилизировать не только структуру, но и финансирование WADA, это неприемлемое поведение, хотя они с самого начала участвовали во всех решениях по континентальному финансированию», — заявил член МОК.

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