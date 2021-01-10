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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Kyodo: 80% японцев считают, что Олимпиаду в Токио нужно отменить или перенести

80% японцев считают, что летние Олимпийские игры, которые должны пройти этим летом в Токио, нужно отменить или перенести из-за пандемии COVID-19 и возможного роста числа заражений в случае проведения соревнований. Такие данные опроса в воскресенье опубликовало агентство Kyodo.

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Источник: РИА "Новости"

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Теперь она должна состояться 23 июля — 8 августа. Жители Токио еще в прошлом году высказывались за то, чтобы летние Олимпийские игры не состоялись вообще или были вновь сдвинуты на более поздний срок, а президент Международного олимпийского комитета Томас Бах говорил о возможности отмены этой Олимпиады, если ее не удастся провести и летом 2021 года.

35,3% участников опроса, проведенного Kyodo, высказались за отмену Олимпиады в Токио, 44,8% — за еще один перенос ее сроков. В опросе приняло участие 521 домохозяйство, выбранное случайным образом, в них звонили по домашнему телефону, еще 520 человек опросили по мобильным телефонам.

Яна Рождественская.

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