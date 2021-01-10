Kyodo: 80% японцев считают, что Олимпиаду в Токио нужно отменить или перенести
80% японцев считают, что летние Олимпийские игры, которые должны пройти этим летом в Токио, нужно отменить или перенести
80% японцев считают, что летние Олимпийские игры, которые должны пройти этим летом в Токио, нужно отменить или перенести
Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но
35,3% участников опроса, проведенного Kyodo, высказались за отмену Олимпиады в Токио, 44,8% — за еще один перенос ее сроков. В опросе приняло участие 521 домохозяйство, выбранное случайным образом, в них звонили по домашнему телефону, еще 520 человек опросили по мобильным телефонам.
Яна Рождественская.