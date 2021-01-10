Kyodo: 80% японцев считают, что Олимпиаду в Токио нужно отменить или перенести

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Теперь она должна состояться 23 июля — 8 августа. Жители Токио еще в прошлом году высказывались за то, чтобы летние Олимпийские игры не состоялись вообще или были вновь сдвинуты на более поздний срок, а президент Международного олимпийского комитета Томас Бах говорил о возможности отмены этой Олимпиады, если ее не удастся провести и летом 2021 года.