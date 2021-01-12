Фитнес-сообщество РФ вовлекло в занятия спортом более 79 тыс. россиян в 2020 году

Проект «Физкультуру — в массы!» реализован в рамках достижения целевых показателей, установленных федеральным проектом «Спорт — норма жизни» (к 2024 году доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна возрасти до 55%) и с целью повышения доступности фитнес-услуг для россиян среднего и старшего возраста. Его впервые провело в прошлом году Национальное фитнес-сообщество совместно с Минспорта РФ.

«В процессе внедрения проекта к его реализации присоединились дополнительно 156 фитнес-клубов, что позволило Национальному фитнес-сообществу практически в 1,5 раза перевыполнить целевой показатель, заложенный в проект, увеличить число участвующих клубов до 364 и вовлечь в систематические занятия физической культурой более 79 тыс. россиян из категорий, наименее вовлеченных в оздоровительные занятия», — сказала Силина. Она уточнила, что до пандемии фитнесом занималось 7 млн человек, около 4,8% населения страны.

По ее словам, в ходе реализации проекта было проведено 190 мастер-классов на открытых площадках городов России: в парках, на стадионах и центральных площадях с персональным тестированием и консультациями населения по ведению здорового образа жизни. 90% участников проекта решили продолжить систематически заниматься физической культурой. Среди них — люди старшего и среднего возраста.