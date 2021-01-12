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10:16 (мск), источник: ТАСС

Фитнес-сообщество РФ вовлекло в занятия спортом более 79 тыс. россиян в 2020 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Федеральный проект «Физкультуру — в массы!» позволил привлечь к систематическим занятиям в 2020 году более 79 тыс. россиян, ранее не занимавшихся спортом. Целевой показатель проекта превышен более чем в полтора раза, сообщила во вторник ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, подводя итоги всероссийского проекта.

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Источник: РИА "Новости"

Проект «Физкультуру — в массы!» реализован в рамках достижения целевых показателей, установленных федеральным проектом «Спорт — норма жизни» (к 2024 году доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна возрасти до 55%) и с целью повышения доступности фитнес-услуг для россиян среднего и старшего возраста. Его впервые провело в прошлом году Национальное фитнес-сообщество совместно с Минспорта РФ.

«В процессе внедрения проекта к его реализации присоединились дополнительно 156 фитнес-клубов, что позволило Национальному фитнес-сообществу практически в 1,5 раза перевыполнить целевой показатель, заложенный в проект, увеличить число участвующих клубов до 364 и вовлечь в систематические занятия физической культурой более 79 тыс. россиян из категорий, наименее вовлеченных в оздоровительные занятия», — сказала Силина. Она уточнила, что до пандемии фитнесом занималось 7 млн человек, около 4,8% населения страны.

По ее словам, в ходе реализации проекта было проведено 190 мастер-классов на открытых площадках городов России: в парках, на стадионах и центральных площадях с персональным тестированием и консультациями населения по ведению здорового образа жизни. 90% участников проекта решили продолжить систематически заниматься физической культурой. Среди них — люди старшего и среднего возраста.

«Большое количество фитнес-клубов, входящих в Национальное фитнес-сообщество, делают разнообразные программы для клиентов старшей возрастной категории или “серебряного возраста”. Данные сообщества показывают, что около 7% людей в возрасте 60−70 лет до пандемии посещали фитнес-клубы два раза в неделю, при этом 64% людей в возрасте старше 60 лет хотят заниматься физической культурой на регулярной основе, но не имеют возможности из-за отсутствия рядом спортивно-оздоровительного объекта, возможности оплачивать занятия, а также существенных проблем со здоровьем. Фитнес — социально ориентированная отрасль, сегодня многие операторы формируют отдельные группы для людей старшего возраста, создают максимально доступные ценовые условия», — добавила Силина.

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