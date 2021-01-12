Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших чемпионатах мира

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями. Единой концепции, как на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пока нет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bde2c6144fc62e1423be" data-vnd="bde2c6144fc62e1423be" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bde2c6144fc62e1423be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый календарный чемпионат мира в 2021 году стартует уже в среду. В Египте за титул чемпионов поборются мужские гандбольные команды. Российская сборная будет соревноваться под названием «команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будут использовать флаг ФГР (Федерация гандбола России), белое полотнище с логотипом организации, без надписей. Что касается гимна, то россияне могут выбрать любое подходящее музыкальное сопровождение, в том числе ассоциирующиеся с нашей страной. Но музыка должна быть согласована Олимпийским комитетом России (ОКР) с Международным олимпийским комитетом (МОК).

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Гандболистам запрещено использовать российскую символику не только на спортивных аренах, но и в официальном отеле турнира. По словам генерального директора ФГР Льва Воронина, носить форму с национальной символикой спортсменам нельзя даже находясь в своих номерах.

Следующий по срокам чемпионат мира пройдет 29—31 января в Германии, медали разыграют саночники. Международная федерация санного спорта (FIL) еще в понедельник должна была определиться с названием, музыкальным сопровождением и флагом сборной России. Но пока решение не объявлено.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) свой вердикт вынесла более оперативно. Мировое первенство пройдет 5—14 февраля в немецком Альтенберге, но уже известно, что россияне выступят на турнире с флагом, на котором будет изображен логотип Федерации бобслея России. В случае наших побед на церемониях награждения будет играть гимн IBSF. Российская команда будет обозначаться как BFR (Bobsleigh Federation of Russia), дизайн соревновательных комбинезонов утверждается в международной федерации.

На опыт гандболистов и саночников будет опираться Международный союз конькобежцев (ISU). Союз конькобежцев России (СКР) уже отправил в ISU заявку с макетом формы и флагом, но окончательное решение международная федерация пока не вынесла. Планируется, что, как и сборные в других видах спорта, конькобежцы будут соревноваться под белым флагом с эмблемой СКР, а вручение медалей предложили проводить под гимн международной федерации. Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене.

Немного отличается концепция россиян на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Турнир пройдет 22 февраля — 7 марта в Германии. Сборные России по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина могут выйти на старты под флагом и с гимном Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Первоначальное предложение FIS заключается в том, что команда будет называться Neutral — or National — Athletes of Russia («Нейтральные спортсмены России» или «Национальные спортсмены России»).

Окончательная формулировка должна быть утверждена примерно через неделю.