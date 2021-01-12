В России задумались о проведении Олимпиады-2030
Власти Башкирии задумались о проведении в Уфе зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
Власти Башкирии задумались о проведении в Уфе зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
По информации источника, российский регион рассматривает возможность подачи заявки на проведение соревнований. «Идея такая, действительно, есть. Сама заявочная кампания еще не началась», — сказала Ихсанова.
О желании провести Игры-2030 уже заявили Испания, Польша, Норвегия, Украина, Чехия, Казахстан, Грузия, Япония, Канада и США.
В 2017 году представители Олимпийского комитета России (ОКР) заявили о желании провести летнюю Олимпиаду в 2028 году.
Отмечалось, что соревнования могли бы пройти в
Россия дважды принимала Олимпийские игры: летние проходили в Москве в 1980 году, зимние — в Сочи в 2014.