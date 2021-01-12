Депутат ответил на призыв олимпийского чемпиона выгнать спортсменов из Госдумы

Свищев заявил, что не разделяет мнение Тихонова, и посчитал, что каждый атлет после окончания профессиональной карьеры может попробовать себя в политике. Он предложил олимпийскому чемпиону баллотироваться в Госдуму. «Такой большой специалист и опытный человек, заслуженный спортсмен и тренер сможет посвятить себя электорату, а также выплеснуть энергию с трибуны Государственной Думы», — подытожил депутат.