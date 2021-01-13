В СФ разработали законопроект о соцгарантиях для тренеров наравне с педагогами

Законопроект сенатора вносит изменения в Трудовой кодекс РФ и дополняет законодательную инициативу правительства России о придании тренерам спортивных школ и центров статуса педагогических работников.

«В настоящее время при реализации мероприятий по модернизации системы подготовки спортивного резерва тренеры утратили статус преподавателей и лишились ряда социальных льгот и гарантий, замена которых в реформе системы спортивной подготовки не предложена», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, согласно документу, тренеры имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, на досрочное назначение страховых пенсий по старости. Кроме того, тренеры, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на предоставление жилья по договорам соцнайма вне очереди. Согласно законопроекту, тренеры не реже чем через каждые четыре года непрерывной работы со спортсменами высокого класса — членами спортивных сборных команд РФ имеют право на длительный отпуск до 3 месяцев.

Как пояснил ТАСС сенатор Кутепов, в финансово-экономическом обосновании правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму в ноябре 2020 года, указано, что часть льгот педагогов не распространяется на тренеров. «Мы 3 декабря провели круглый стол и выяснили, что как раз вопрос статуса тренера как получателя льгот и социальных гарантии не отрегулирован законопроектом. После получения заключения правительства на наш законопроект мы сможем внести соответствующие поправки при доработке документа правительства», — уточнил Кутепов.

Ограничения для работы тренером

Законопроектом сенатора также предлагается прописать в Трудовом кодексе РФ ограничения для работы тренером. В частности, согласно документу, к этой деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься данной деятельностью по приговору суда, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.