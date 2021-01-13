Миллиардер и вице-президент ОКР опроверг кражу у него десятков миллионов рублей

«СМИ перепутали. Я не пострадал», — заявил Аминов. Он пояснил, что в одном из домов поселка, где он живет, действительно произошло ограбление, однако к нему это не имеет отношения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27bad7fba53dc8361f7f" data-vnd="27bad7fba53dc8361f7f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27bad7fba53dc8361f7f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 13 января сообщалось, что злоумышленники вынесли из подмосковного особняка Аминова сейф, в котором хранились ювелирные украшения и 600 тысяч долларов (более 43 миллионов рублей). Уточнялось, что сам Аминов в этот момент был на Мальдивах с семьей.