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15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Миллиардер и вице-президент ОКР опроверг кражу у него десятков миллионов рублей

Миллиардер и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Вячеслав Аминов опроверг кражу у него десятков миллионов рублей. Его слова приводит «Р-Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«СМИ перепутали. Я не пострадал», — заявил Аминов. Он пояснил, что в одном из домов поселка, где он живет, действительно произошло ограбление, однако к нему это не имеет отношения.

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Ранее 13 января сообщалось, что злоумышленники вынесли из подмосковного особняка Аминова сейф, в котором хранились ювелирные украшения и 600 тысяч долларов (более 43 миллионов рублей). Уточнялось, что сам Аминов в этот момент был на Мальдивах с семьей.

Кроме поста в ОКР, Аминов занимает должность президента Федерации современного пятиборья России. Также он является членом совета директоров компании «Нефтетранссервис». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019 года» он занимал 176-е место. Его состояние оценивалось в 550 миллионов долларов.

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