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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах

Популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах, который не может использоваться вследствие решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА.

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Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

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«Что касается музыкального сопровождения, путём большинства голосов мы остановились на “Катюше”. Её любят дети. Мы предложили её исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на “Катюше”», — передаёт слова председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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