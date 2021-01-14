«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f25f7d64c85b5e0037f" data-vnd="1f25f7d64c85b5e0037f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f25f7d64c85b5e0037f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Что касается музыкального сопровождения, путём большинства голосов мы остановились на “Катюше”. Её любят дети. Мы предложили её исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на “Катюше”», — передаёт слова председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.