WADA разочаровано решением CAS по делу РУСАДА после публикации мотивировочной части
ТАСС, 14 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
ТАСС, 14 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
В четверг CAS опубликовал мотивировочную часть решения по спору WADA и РУСАДА, документ состоит из 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил, невозможно.
«Полная мотивировочная часть решения CAS ясно показывает, что WADA успешно доказало свою правоту и разоблачило наглые попытки российских властей манипулировать данными из московской лаборатории, чтобы помешать нашим расследованиям, — сказал Банька. — Мы удовлетворены тем, что это знаменательное решение также поддерживает прочную следственную и правовую базу, созданную WADA в последние годы во благо антидопинговой системы. Однако мы
CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.