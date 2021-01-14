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17:16 (мск), источник: ТАСС

WADA разочаровано решением CAS по делу РУСАДА после публикации мотивировочной части

ТАСС, 14 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему разочаровано тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласился со всеми предлагаемыми организацией санкциями в отношении российского спорта. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька, комментарий которого приводит пресс-служба агентства.

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Источник: Reuters

В четверг CAS опубликовал мотивировочную часть решения по спору WADA и РУСАДА, документ состоит из 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил, невозможно.

«Полная мотивировочная часть решения CAS ясно показывает, что WADA успешно доказало свою правоту и разоблачило наглые попытки российских властей манипулировать данными из московской лаборатории, чтобы помешать нашим расследованиям, — сказал Банька. — Мы удовлетворены тем, что это знаменательное решение также поддерживает прочную следственную и правовую базу, созданную WADA в последние годы во благо антидопинговой системы. Однако мы по-прежнему разочарованы тем, что CAS не согласился со всеми предлагаемыми нами последствиями, которые, по нашему мнению, были соразмерны вопиющему характеру преступлений, совершенных российскими властями, поскольку они стремились скрыть детали своей институциональной схемы допинга».

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

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