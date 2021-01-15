Японский министр не исключил возможность отмены Олимпийских игр в Токио

Он подчеркнул, что не исключает любые варианты развития событий.

«Я должен сказать, что все сценарии возможны. Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план», — приводит слова Коно WION.