Матыцин поддержал предложение использовать «Катюшу» в качестве гимна на Олимпиаде

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Комиссия спортсменов в четверг предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша». Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены выступят без национальных флага и гимна.

«К “Катюше” отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — сказал Матыцин.