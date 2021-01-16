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19:52 (мск), источник: ТАСС

Матыцин поддержал предложение использовать «Катюшу» в качестве гимна на Олимпиаде

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"
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Комиссия спортсменов в четверг предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша». Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены выступят без национальных флага и гимна.

«К “Катюше” отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — сказал Матыцин.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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