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16:19 (мск), источник: ТАСС

Президент Олимпийского комитета России Поздняков сделал прививку от коронавируса

ТАСС, 17 января. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Instagram.

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Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

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«Сегодня вакцинировался от COVID-19, — рассказал Поздняков. — Принял для себя решение, что это крайне важно на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Год обещает быть очень насыщенным, поэтому необходимо оставаться в строю, сохраняя полную работоспособность и активный образ жизни».

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

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Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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