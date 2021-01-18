Yomiuri: МОК ожидает, что в церемонии открытия Игр в Токио примут участие 6 тыс. атлетов

Изначально в церемонии открытия планировалось задействовать порядка 11 тыс. спортсменов из примерно 200 стран.

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Однако в связи с распространением коронавируса было решено сократить церемонию. Главная задача организаторов состоит в том, чтобы избежать скопления людей в зоне ожидания во время церемонии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.