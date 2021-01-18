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09:29 (мск), источник: ТАСС

Yomiuri: МОК ожидает, что в церемонии открытия Игр в Токио примут участие 6 тыс. атлетов

ТАСС, 18 января. Международный олимпийский комитет ожидает, что участие в церемонии открытия Игр в Токио примут около шести тысяч спортсменов. Об этом сообщает газета Yomiuri.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально в церемонии открытия планировалось задействовать порядка 11 тыс. спортсменов из примерно 200 стран.

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Однако в связи с распространением коронавируса было решено сократить церемонию. Главная задача организаторов состоит в том, чтобы избежать скопления людей в зоне ожидания во время церемонии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Бюджет Игр при этом вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).

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