Пайкин поддержал идею использовать «Катюшу» в качестве гимна на Олимпиаде

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Комиссия спортсменов 14 января предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша». Исполком ОКР на своем ближайшем заседании должен рассмотреть предложение комиссии спортсменов. Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены выступят без национальных флага и гимна.

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна песню “Катюша”. Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все», — сказал Пайкин.

«Она перестала принадлежать авторам — Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, «Катюша» — народное достояние, и, кстати, Матвей Блантер — автор знаменитого «Футбольного марша», который звучит на стадионах страны уже 80 лет. Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны. Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали «Катюшей». Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной «Катюшей», — добавил он.

Также Пайкин выразил уверенность, что «Катюша» не раз прозвучит на Олимпийских играх в честь российских спортсменов: «Для нас это песня победы, верности своему долгу. Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских играх “Катюша” не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов».