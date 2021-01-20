Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
15:58 (мск), источник: ТАСС

Подведены итоги реализации проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов

ТАСС, 20 января. Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта подвел итоги проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов «Привычка быть здоровым», реализованного в сотрудничестве со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В рамках реализации проекта при финансовой поддержке Министерства спорта РФ начали свою работу физкультурно-спортивные клубы, основанные на базе ижевского электромеханического завода «Купол» (Ижевск) и центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (Нижний Новгород). Были разработаны методика превентивной физической культуры МПФК и технология улучшения физического состояния и здоровья работающего населения всех возрастов. Также были обучены пять инструкторов-методистов, которые уже ведут занятия, руководствуясь МПФК, для сотрудников вышеуказанных предприятий.

Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Среди ключевых целей — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина
Объявлены мужская и женская команды 2020 года по версии фанатов
Госпитализированный Малафеев рассказал о своем самочувствии
Тарасова высказалась о поединке Загитовой и Медведевой в Москве
Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ
«Аталанта» с Миранчуком играет с «Удинезе» (видеотрансляция)
Боец UFC: В США люди приветливые. Вернулся в Россию - все хмуро
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь