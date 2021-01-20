Подведены итоги реализации проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов
ТАСС, 20 января. Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта подвел итоги проекта по созданию
ТАСС, 20 января. Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта подвел итоги проекта по созданию
В рамках реализации проекта при финансовой поддержке Министерства спорта РФ начали свою работу
Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Среди ключевых целей — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.