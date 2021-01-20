Подведены итоги реализации проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов

В рамках реализации проекта при финансовой поддержке Министерства спорта РФ начали свою работу физкультурно-спортивные клубы, основанные на базе ижевского электромеханического завода «Купол» (Ижевск) и центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (Нижний Новгород). Были разработаны методика превентивной физической культуры МПФК и технология улучшения физического состояния и здоровья работающего населения всех возрастов. Также были обучены пять инструкторов-методистов, которые уже ведут занятия, руководствуясь МПФК, для сотрудников вышеуказанных предприятий.