Паунд: МОК не намерен отменять ОИ в Токио, не исключен вариант проведения без зрителей

«У МОК нет намерения отменять Олимпиаду», — сказал он. При этом, по словам Паунда, если распространение коронавируса не удастся остановить, то «целесообразно было бы провести Игры без зрителей». Он подчеркнул, что еще одна отсрочка была бы затруднительной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0758cf229c137eb937c5" data-vnd="0758cf229c137eb937c5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0758cf229c137eb937c5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно (провести Игры) со зрителями, но это не обязательно», — добавил Паунд. Он также отметил, что сейчас никто не может дать гарантию, что Игры пройдут в соответствии с нынешним планом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.